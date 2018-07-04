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Işık: Seçimin galibi Erdoğan'dır

Işık: Seçimin galibi Erdoğan'dır.13451
  • Giriş : 04.07.2018 / 08:35:00

24 Haziran seçimleriyle ilgili Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'tan açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, seçimin net galibinin Erdoğan olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu seçimin en net galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza halkımız 'Sen yürü, biz de seninle yürümeye devam edeceğiz' demiştir." dedi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Işık,  burada yaptığı konuşmada, iyi niyetle, gayretle, uyum içerisinde çalıştıkları  için başarının nasip olduğunu ama muhalefet bunu yapamadığı için seçimden sonra  mazeret üretmenin çalışmasını yaptığını söyledi.

Gerçekler bütün acı yönüyle ortaya çıkınca muhalefet yöneticilerinin  birbirine girdiğini belirten Işık, bunun zamanında topluma güven verememelerinin,  seçim dönemi sloganlarla vatandaşın teveccühünü kazanabileceklerini sanmalarının  sonucu olduğunu kaydetti.

Işık, Türkiye'nin tek umudunun AK Parti olduğunu vurgulayarak, "14  seçimdir milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam'  diyor. Bunu muhalefetin anlaması lazım. Muhalefet eğer bunu anlarsa alternatif  olabilir. Yoksa her seçim öncesi kendi tabanına çok fazla tutulması mümkün  olmayan sözler verip, seçimin akşamından itibaren de kavga etmeye devam ederler."  diye konuştu.

"Bu seçimde AK Parti gidiyor diyenler şimdi kendi koltuklarını  korumanın telaşına düşüyorlar." diyen Işık, "Biz çalışmazsak bizim de sonumuz  aynı. Allah'a hamdolsun sanki her gün seçim varmış gibi çalışıyoruz.  Teşkilatlarımız hiçbir zaman bu çalışma disiplininden kopmuyor." ifadelerini  kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık, 2 ay önce çok çalışıp seçim akşamı gülen  taraf olacaklarına dair söz verdiklerini ve mahcup olmadıklarını aktararak, şöyle  devam etti:

"Bundan sonra da aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Bu seçimin en net  galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımıza halkımız 'Sen yürü, biz de  seninle yürümeye devam edeceğiz' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı hem içerideki  bir takım mihraklara karşı hem de dışarıdan Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye  çalışan mihraklara karşı mücadelede yalnız bırakmamıştır. Milletimize şükran  borçluyuz. Bu millet nasıl bir oy kullanıyor ki herkese ince ayar veriyor. Hiç  kimseyi bu ince ayarın dışında bırakmıyor. O yüzden bu seçimin en net kazanını  milletimizdir ve milletimizin önünde yürüyen ve hakikatten bu millet için kendini  feda etmiş Cumhurbaşkanımızdır."

AK Parti'nin Kocaeli'de 7 milletvekili çıkarmasına da değinen Işık,  "Gönül isterdi ki en az 8 milletvekiliyle Ankara'ya gidelim. Aslında 8'inci  milletvekilini biz kaybetmedik. CHP'nin HDP'ye yönlendirdiği oylar aslında bizim  milletvekilimizin çıkmaması, HDP'nin milletvekili çıkarmasına sebep oldu. Ancak  CHP'nin güçlü olduğu sandıklardan bile HDP'ye beklenenin üzerinde oy kayınca HDP  1 milletvekili çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Işık, daha sonra partisinin Derince ve Körfez teşkilatlarına da  teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

TRT

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