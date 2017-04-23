İsimlerinin sonuna 'oğlu' koyuyorlar
Ülkerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler, zengin mutfak kültürlerini de ülkemize taşıdı. İstanbul Fatih'te Suriye'nin geleneksel tatları ile Türk mutfağının sentezi olan füzyon ürünleri de sunan Suriyeliler, restoranlarının isimlerinin sonuna 'oğlu' getiriyor.
FATİH’teki Akşemsettin Caddesi’nde dönercisinden tatlıcısına, bakkalından kahvecisine çok sayıda Suriyeli işletme yan yana dizili.
Suriyeli restoran ve dükkânlar ilk aşamada Aksaray ve Vatan Caddesi üzerine konuşlanmıştı. Bu bölgede daha ziyade Halep’ten gelen işletmeler bulunuyor. Son 1 yıldaysa Şam’dan gelen işletmeler yine Fatih’te ama bu sefer Akşemsettin Caddesi’ni kendilerine merkez yaptı. Caddede açılan ve çoğu yıllardır Suriye’de çalışan lüks işletmeler, İstanbul’a isim olarak da adapte olmaya başlamış.
İSİMLERİN SONUNA ‘OĞLU’
Markalar, Türkiye’ye taşınınca ‘oğlu’ ismini alıyor. ‘Zaitouneoğlu Tatlı’ bunlardan biri. Suriye’de 1975’den beri ‘Zaitoune’ olarak hizmet veren tatlıcı son bir buçuk yıldır İstanbul’da ve adı artık ‘Zaitounoğlu’. Dört şubeleri var. Sahiplerinden Abdurrahman Zaitoune, dünyanın çeşitli yerlerine kargoyla tatlı yolladıklarını anlatıyor. Savaş bitince Suriye’ye dönmek istiyor. Hemen yanındaki ‘Buuzecedi’ ise geçen hafta açılmış. Geleneksel Suriye kıyafetli personel karşılıyor. Mönüde yalnızca nohut ve baklayla yapılmış çeşit çeşit seçenek var. Sahibi Muhammed Nur, “Suriye’de dükkanımız vardı ama duruyor mu bilmiyoruz. Biz buraya taşındık. Yeniden başladık. Eski Şam mutfağını Türklere tanıtmak istiyoruz” diyor.
HÜRRİYET
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