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Işın Karaca'dan Talat Bulut açıklaması

Işın Karaca'dan Talat Bulut açıklaması.19082
  • Giriş : 18.06.2018 / 10:37:00

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan Talat Bulut ile ilgili açıklama geldi.

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'Yasak Elma' dizisi setinde yaşanan skandal ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Talat Bulut'un taciz iddiaları ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Karaca, "Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.

Talat Bulut’un Yasak Elma dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Gündemdeki olayla ilgili sanatçı Işın Karaca da konuştu.

Geçtiğimiz gün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, "O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftira mı hiçbirimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiçbirimiz bilmiyoruz" dedi.

"Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor" diyen Karaca, "Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur, felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Hande Ataizi’nin Talat Bulutla ilgili taciz iddiaları hakkında ise Karaca şöyle konuştu: "Cam serada oturanlar taş atmamalı. Suçluluğu kanıtlanmamış bir insan üzerinde böyle bir şey yapmak kendine reklam yapmaktır."

"Hepimiz yeri gelince susmasını biliyoruz. Reklam yapmanın bir anlamı yok çünkü. Susacaksın, sonra çanak senin kafanda kırılıyor. Kendi gözümle görmeden inanmam"

NTV

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