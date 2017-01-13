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'Isırık' tartışması Bahçeli'yi güldürdü

'Isırık' tartışması Bahçeli'yi güldürdü.17333
  • Giriş : 13.01.2017 / 09:16:00
  • Güncelleme : 13.01.2017 / 11:08:41

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te yaşanan kavgalara gülerek tepki verdi.

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Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan milletvekilleri arasında yaşanan kavga MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.

AK Parti Milletvekili Muhammed Balta'nın ayağından ısırıldığı olay anlatılırken, Bahçeli'nin kendisini tutamayarak güldüğü gözlendi.

Yeni anayasa görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasındaki gerginlikler perşembe sabahı kavgaya dönüşmüştü. Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylandığı sırada CHP'li vekillerin protesto amacıyla kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise bacağından yaralanmıştı.

Muhammet Balta twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de CHP'li Milletvekilleri tarafından bacağımdan ısırıldım. Arkadaşlar merak etmeyin bütün aşıları yaptırdım" demişti. Balta, kimin ısırdığının belirlenmesi için DNA testi istedi. Sosyal medyada ise Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edilmişti. Eren Erdem ise sosyal medyada yayılan iddiayı sert bir dille yalanlamıştı.



TBMM'de anayasa değişikliği oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri, 7. madde üzerinde konuştu. AK Partili vekilin, bir CHP'li vekil tarafından ısırıldığı yönündeki iddialar bugün de Meclis'in gündemine geldi.

Meclis'te 'ısırık' tartışması yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzünü örterek gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

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