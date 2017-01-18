'Isırma' skandalında yeni gelişme
TBMM'de çıkan gerginlik sırasında ayağından ısırılan Muhammet Balta'nın şikayetçi olduğu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM’deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Milletvekili Muhammet Balta’nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Balta’nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği belirtildi.
Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi’nden aldığı raporu savcılığa getiren Muhammed Balta’yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.
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