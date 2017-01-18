Facebook Twitter Rss

'Isırma' skandalında yeni gelişme

'Isırma' skandalında yeni gelişme.11359
  • Giriş : 18.01.2017 / 20:15:00

AK Partili milletvekili Muhammet Balta, ısırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


TBMM'de çıkan gerginlik sırasında ayağından ısırılan Muhammet Balta'nın şikayetçi olduğu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM’deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Milletvekili Muhammet Balta’nın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Balta’nın, arbede sırasında bacağını kimin ısırdığını görmediğini söylediği belirtildi.

Savcılık, aynı gün Ankara Numune Hastanesi’nden aldığı raporu savcılığa getiren Muhammed Balta’yı kesin rapor alması için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

Flaş 'El Bab' açıklamaları

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te hareketli akşam: Rehin alındılar

Gaziantep'te 35 yaşındaki bir işçi, komşularını silahla rehin aldı.

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Terörist sorulara tek tek cevap veriyor

Yılbaşı gecesinde Reina'da 39 kişiyi öldürerek katliam yapan teröriste sorular soruluyor.

 

Türk ve Rus uçakları bomba yağdırdı

Türk ve Rus uçakları bomba yağdırdı

Türk ve Rus uçakları Halep'te ortak operasyon düzenledi.

İstanbul Taksim'de yoğun güvenlik önlemi

İstanbul Taksim'de yoğun güvenlik önlemi

Polisin Taksim Meydanı'nda aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti

 

Anadolu Adliyesi'nde bomba paniği yaşandı

Anadolu Adliyesi'nde bomba paniği yaşandı

Anadolu Adliyesi'nin giriş kapısına bırakılan paket paniğe yol açtı.

Konya'da kaza! 32 araç birbirine girdi

Konya'da kaza! 32 araç birbirine girdi

Konya'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya