İşkence videosu ile ilgili 4 gözaltı
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir aracın arka koltuğunda 2 kişi tarafından öldüresiye dövülen kişinin videosu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmıştı.
Sedat Peker'e küfür ettiği iddiası ile ölesiye dövülen bir adamın videosunu sosyal paylaşım sitesi YouTube'a yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4 kişi İşkence videosuyla ilgili flaş gelişme
gözaltına alındı. 1 kişinin ise halen arandığı belirtildi.
YouTube'a yüklenen videoda bir otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi, aralarına aldıkları kişiyi 'Sedat Peker'e küfrettiği' iddiasıyla feci şekilde dövdükleri görülüyordu. Dövülen kişinin kanlar içinde kaldığı görülen bu video, Sedat Peker'in kişisel sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı.
Sedat Peker video ile ilgili olarak açıklama yapmış, şahsına karşı bir algı operasyonu yapıldığını iddia etmişti. Peker, videoda dayak atan kişiler içinse "Aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul polisi, şiddet içeren görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.K, H.F.K, F.K, S.Y'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına başlanırken, O.K.D'nin ise arandığı belirtildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
3 ülke Kuzey Irak için harekete geçti
Kürt Bölgesel Yönetimi'ne karşı Irak, Türkiye ve İran harekete geçti.
PKK'nın Suriye koluna TC vatandaşlığı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD yönetimi bölgesinden gelenlere de TC vatandaşlığı verildi.
Emrah Serbes olayının tüm ayrıntıları
Ünlü senarist Emrah Serbes'in karıştığı kazadan sonra yaptığı itiraflar çok konuşulacak.
Kartallar yüksekten uçar: 2-0
Beşiktaş, Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi.
Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda biri Suriyeli ikisi Endonezyalı 3 kişi yakalandı.