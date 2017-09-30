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İşkence videosu ile ilgili 4 gözaltı

İşkence videosu ile ilgili 4 gözaltı.13618
  • Giriş : 30.09.2017 / 14:41:00
  • Güncelleme : 30.09.2017 / 14:39:36

Olay yaratan işkence videosu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir aracın arka koltuğunda 2 kişi tarafından öldüresiye dövülen kişinin videosu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılmıştı.

Sedat Peker'e küfür ettiği iddiası ile ölesiye dövülen bir adamın videosunu sosyal paylaşım sitesi YouTube'a yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4  kişi İşkence videosuyla ilgili flaş gelişme

gözaltına alındı. 1 kişinin ise halen arandığı belirtildi. 

YouTube'a yüklenen videoda bir otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi, aralarına aldıkları kişiyi 'Sedat Peker'e küfrettiği' iddiasıyla feci şekilde dövdükleri görülüyordu. Dövülen kişinin kanlar içinde kaldığı görülen bu video, Sedat Peker'in kişisel sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı.

Sedat Peker video ile ilgili olarak açıklama yapmış, şahsına karşı bir algı operasyonu yapıldığını iddia etmişti. Peker, videoda dayak atan kişiler içinse "Aslında bu görüntülerdekinden çok daha fazla şiddeti bence hak ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul polisi, şiddet içeren görüntüleri sosyal paylaşım sitesi YouTube yükleyen, yayınlayan ve birbirlerine gönderen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.K, H.F.K, F.K, S.Y'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına başlanırken, O.K.D'nin ise arandığı belirtildi.

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