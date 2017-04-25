İşkenceci Suriyeliler gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da küçük bir çocuğa işkence yapan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca inşaatta çalışan 3 Suriye uyruklu şahısın işkence yaptıkları görüntüler konusunda çalışma başlattı.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Mahir E. (22) ve İsmail M'yi (17) aynı mahallede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
HÜRRİYET
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