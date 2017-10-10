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İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!

İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!.18043
  • Giriş : 10.10.2017 / 19:09:00

Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumunun ardından bir referandum hazırlığına da İskoçya başladı.

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Sepet Beşik

Daha önce de bağımsızlık için referanduma giden ancak Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı alan İskoçya'da yeniden referandum yapılacak.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması için yeni bir referandum yapılacağını söyledi.

SNP, bu yıl içerisinde yapılan seçimlerde Birleşik Krallık parlamentosunda İskoçya için ayrılan 56 sandalyenin 31'ini kazanmayı başarmıştı.

İskoçya, 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmış, referandum sonrasında bölge Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı almıştı. Ancak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreciyle birlikte İskoçya'da yeniden bağımsızlık talepleri gündeme gelmişti. 

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