İskoçya yeniden bağımsızlık yolunda!
Daha önce de bağımsızlık için referanduma giden ancak Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı alan İskoçya'da yeniden referandum yapılacak.
İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması için yeni bir referandum yapılacağını söyledi.
SNP, bu yıl içerisinde yapılan seçimlerde Birleşik Krallık parlamentosunda İskoçya için ayrılan 56 sandalyenin 31'ini kazanmayı başarmıştı.
İskoçya, 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmış, referandum sonrasında bölge Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı almıştı. Ancak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreciyle birlikte İskoçya'da yeniden bağımsızlık talepleri gündeme gelmişti.
DİĞER HABERLER
Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
ABD Büyükelçiliği kapalı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugün kapalı.
Salı günü bağımsızlık ilan edecek
Katalonya Başkanı salı günü bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.
Flaş açıklama: ABD'yi DEAŞ ile bir tutarız
ABD ile İran arasında son zamanlarda yaşanan gerginlik yükseliyor.
Aralıksız oyun oynadı, gözünden oldu
Çin'de ismi açıklanmayan 21 yaşındaki bir kadın, 1 hafta boyunca 8 saat aralıksız oyun oynadığı gözü