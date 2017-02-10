İŞKUR'dan 1500 işsize müjdeli haber!
İŞKUR'un bu yıl 1,5 milyon insanın iş bulmasına yol açacak yeni beir teşvik paketi hazırladığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Türkiye'de işsizlikte en önemli sorunun iş beğenmezlik olduğunu söyledi.
Milli Seferberlik Programı uygulamasına geçerek iş verenlerle iş arayanları bir araya getirme konusunda ve yatırımdan teşviklerin yararlanması için il il dolaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri Trabzon'da
bir toplantı yaptılar.Trabzon SGK İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan'ın yanı sıra Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, SGK Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, SGK Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç da hazır bulundu.
Burada bir konuşma yapan Yıldırımhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birkaç ay önce seferberlik çağrısı yaptığını hatırlatarak “Birkaç ay önce sayın Cumhurbaşkanımız her alanda Türkiye’den milli seferberlik çağrısı yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı olarak sayın bakanımızla bu çağrıya uyarak çalışma hayatında milli seferberlik programını 5 hafta önce Konya’dan ilan etti. Bu ilandan sonra bakanlık üst düzey bürokrasisi olarak bütün illerimizi ziyarete başladık. Bu ziyaretler çerçevesinde ekibimizle birlikte Trabzon’dayız. Bu çalışmaların temel amacı Türkiye’deki istihdamı artırmak işverenlerle iş arayanları bir araya getirmek ve Türkiye’nin en önemli sorunu olan işsizliğin üstesinden gelebilmek. Bu seferberlik kapsamında bakanlık üst düzey yöneticileri bugün Ordu, Çorum, Mersin, Eskişehir, Bilecik, Tekirdağ, Isparta, Trabzon, Karaman, Muğla, Zonguldak, Kilis ve Diyarbakır olmak üzere 13 ilimizi ziyaret ediyorlar. İnşallah bu ziyaretlerimiz 81 ilimizi kapsayacak şekilde devam edecek. Bu hafta sonu itibariyle 60 il tamamlanmış oluyor. Şubat ayı sonuna kadar da 81 ilimizi gezmiş olacağız” dedi.
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