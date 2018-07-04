Isla, Aykut Kocaman gidince karar değiştirdi
Yapılan başkanlık seçimleri sonrası görevden ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ardından Isla, takımdan ayrılmama kararı aldı.
Sezonun ikinci bölümünde formayı Şener’e kaptıran ve İtalya’ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu’nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.
Yakın çevresine konuşan Isla’nın, “Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk.
Hem ligde hem de Avrupa’da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım” dediği öğrenildi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Pepe, gelen teklifleri elinin tersiyle itti
Tecrübeli oyuncu Pepe, Çin'den gelen teklifleri elinin tersiyle itti.
Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Türkiye'nin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor.
Adriano, Beşiktaş'ın antremanına katıldı
Golcü oyuncu Adriano, Beşiktaş'ın bugünkü antremanına katıldı.
Volkan Demirel, F.Bahçe'de yedek kaleci olacak
Deneyimli isim Volkan Demirel, Fenerbahçe'de yedek kaleci olacak.
Beşiktaşlı Quaresma için çılgın teklif!
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma için siyah-beyazlı ekibe çılgın bir rakam teklif edildi.