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Isla, Aykut Kocaman gidince karar değiştirdi

Isla, Aykut Kocaman gidince karar değiştirdi.15401
  • Giriş : 04.07.2018 / 09:16:00

Golcü oyuncu Isla, Aykut Kocaman gidince karar değiştirdi.

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Beşik Modelleri

Yapılan başkanlık seçimleri sonrası görevden ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ardından Isla, takımdan ayrılmama kararı aldı.

Sezonun ikinci bölümünde formayı Şener’e kaptıran ve İtalya’ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu’nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.

Yakın çevresine konuşan Isla’nın, “Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk.

Hem ligde hem de Avrupa’da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım” dediği öğrenildi.

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