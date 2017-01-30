Facebook Twitter Rss

İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ı uyardı!

İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ı uyardı!.15019
  • Giriş : 30.01.2017 / 15:06:00
  • Güncelleme : 30.01.2017 / 15:52:51

İslam İşbirliği Teşkilatı ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkeye yönelik vize kısıtlaması kararını eleştiren bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşına uyguladığı vize kısıtlaması kararı dünyanın her yerinden tepkiler almaya devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı da yaptığı açıklamayla söz konusu karanameyi eleştirdi.

OIC üyesi 7 ülkeyi içeren karar için yapılan açıklamada bu kararın mül-tecilerin karşı karşıya kaldığı ciddi zorlukları daha da zorlaştıracağını söyledi. Açıklamada: “Bu yasağın bir sonucu olarak savaştan ve zu-lümden kaçanların çoğu olumsuz ve haksız olarak etkilenecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD’nin aşırılık ve terörizmle mücadele ettiği bu dönemde alınan bu tür ayrımcı kararlar yalnızca radikal düşünceleri cesaretlendirmeye yarayacaktır ve aşırılıkları özendirecektir” denildi.

Meteorolojiden kar uyarısı

HDP'li Baluken tahliye edildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Irak'tan ABD'ye misilleme

Irak'tan ABD'ye misilleme

ABD Başkanı Trump'ın 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamasın

Dünya devi firma Trump'a karşı harekete geçti

Dünya devi firma Trump'a karşı harekete geçti

ABD merkezli dev kahve firması Starbucks, Trump'ın mülteci kararına tepki gösterenler kervanına katı

 

Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi

Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Türkiye'den Almanya'ya: Kabul etme

Türkiye'den Almanya'ya: Kabul etme

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Almanya'nın iltica taleplerini kabul etmemesi gerektiğini söyledi.

 

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Yapmayın!

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Yapmayın!

Donald Trump'ın sınır politikasına bir tepki de İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den geldi.

Zuckerberg'den ABD Başkanı Trump'a tepki

Zuckerberg'den ABD Başkanı Trump'a tepki

Zuckerberg, Donald Trump'ı aldığı karardan dolayı eleştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya