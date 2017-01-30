İslam İşbirliği Teşkilatı Trump'ı uyardı!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşına uyguladığı vize kısıtlaması kararı dünyanın her yerinden tepkiler almaya devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı da yaptığı açıklamayla söz konusu karanameyi eleştirdi.
OIC üyesi 7 ülkeyi içeren karar için yapılan açıklamada bu kararın mül-tecilerin karşı karşıya kaldığı ciddi zorlukları daha da zorlaştıracağını söyledi. Açıklamada: “Bu yasağın bir sonucu olarak savaştan ve zu-lümden kaçanların çoğu olumsuz ve haksız olarak etkilenecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD’nin aşırılık ve terörizmle mücadele ettiği bu dönemde alınan bu tür ayrımcı kararlar yalnızca radikal düşünceleri cesaretlendirmeye yarayacaktır ve aşırılıkları özendirecektir” denildi.
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