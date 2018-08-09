İslam Slimani, Fenerbahçe'ye gelecek
Fenerbahçe transfere doymuyor. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan sarı-lacivertli ekip, İslam Slimani ile anlaşmaya yakın.
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