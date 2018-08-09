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İslam Slimani, Fenerbahçe'ye gelecek

İslam Slimani, Fenerbahçe'ye gelecek.17626
  • Giriş : 09.08.2018 / 17:15:00

Golcü oyuncu İslam Slimani'nin Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

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Fenerbahçe transfere doymuyor. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan sarı-lacivertli ekip, İslam Slimani ile anlaşmaya yakın.

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