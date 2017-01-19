İslam sömürge din değil

Giriş : 19.01.2017 / 11:35:00

Sultan II. Abdulhamid Han’ın beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, "Osmanlı'da üç mabet yan yana yapılmıştı. Bizim dinimiz sömürge dini değil ve bunu en iyi şekilde yaşatan Osmanlı oldu" dedi.