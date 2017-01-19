İslam sömürge din değil
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği tarih söyleşisinde Sultan II. Abdülhamid Han’ın beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, günümüz eğitim sistemi ve Osmanlı'da yönetim hakkındaki görüşlerini Otağ-ı Hümayun'da anlattı.
TÜM DİNLERE SAYGININ NEDENİ; 'HAKİKAT'
Osmanlı'daki dini hoşgörüyü anlatan Nilhan Osmanoğlu, 3 mabedin yan yana yapıldığını hatırlatarak, "Osmanlı'da cami, kilise ve havra yan yana yapılıyordu ve halkın bu durumdan bir şikayeti yoktu. Osmanlı'da bunu yaptıran şey, 'hakikat'ti. Peygamber Efendimizi anlamaya ve İslâm edebinde uygun yaşamaya çalışmışlar. Osmanlı'da gayrimüslimlerin hakları daha çok gözetiliyordu. Müslümanlar kendi aralarında haklarını koruyabilirler ama gayrimüslimler azınlık oldukları için onları halka ezdirmemek adına özen gösteriliyordu" diye konuştu.
GAYRİMÜSLİMLERE NOEL HEDİYESİ VERİLİRDİ
Osmanoğlu, Noel kutlayan gayrimüslimlere saraydan hediyeler gönderildiğini belirterek, "Buradan Osmanlı hoşgörüsünü görebiliyoruz. Hem kendisi doğruyu yaşıyor, hem de kendisinden olmayan gayrimüslimlerin hiçbir şekilde ayıbını yüzüne vurmuyor. Bizim dinimiz sömürge dini değil ve bunu en iyi şekilde yaşatan Osmanlı oldu" dedi.
TARİH EĞİTİMİNDE KORUMA KANUNU OLMAMALI
İkinci Abdülhamit'in torunu Osmanoğlu, tarih eğitiminde koruma kanununun kaldırılarak gerçeklerin korumasız anlatılması gerektiğini söyleyerek, "Çanakkale gezileri yaptırılıyor öğrencilere; ama orda gerçekleri anlatmayı unutuyorlar. Hiçbir yerde Sultan Abdülhamid'in ismi yok. Sultan Abdülhamid Han'ın yaptırdığı denizaltılar, hastaneler olmasa, Sultan Abdülhamid Han, İttihat ve Terakki geldiğinde İstanbul'dan çıkmanız gerekiyor dediklerinde oradan ayrılsaydı eğer İstanbul diye bir yer olmayacaktı. Çocuğa bu gerçekleri anlatmadan, diretmeyle hiçbir şekilde tarihte bir yere varamayız" ifadelerine yer verdi.
2023 İSRAİL İÇİN DE ÖNEMLİ BİR TARİH
Yeni Türkiye'nin inşası için bir hedef niteliğinde gösterilen 2023'ün, İsrail'in de gösterdiği bir tarih olduğunu söyleyen Osmanoğlu, "İsrail, ebced hesabıyla bir şeyleri çok iyi araştırmış. 2023'e bir de İsrail'in gözüyle bakmak lazım. İsrail teorik olarak 1897 yılında kuruldu. Sion toprakları İsrail'in kutsal toprakları, Sion da ebced hesabına göre 126'ya denk geliyor. Bu iki sayıyı topladığımızda 2023 çıkıyor ortaya. Kehf suresinde Yecüc ve Mecüc kabilelerinden bahsedilen bölümün ebced değeri de 2023'tür. Aynı zamanda 2023 yılında Armageddon Savaşı'nı bekliyorlar. Onlar için de 2023 bu yönleriyle önemli bir tarih" sözleriyle, İsrail'in 2023 beklentisini aktardı.
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