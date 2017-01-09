İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, tekrar yoğun bakıma alındı.Kahraman, geçen hafta normal odaya alınmıştı.
Güven Hastanesi'nde yatan İsmail Kahramanı dün Başbakan Binali Yıldırım ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi almıştı.
Ankara Güven Hastanesi’nde “Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması” teşhisiyle ameliyat geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman geçen hafta normal odaya alınmıştı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Kahraman'ın dün yeniden fenalıştığı ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı, Çipras ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs'ı görüştü.
Kılıçdaroğlu'ndan Kahraman'a ziyaret!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Kahraman'ı ziyarete gitti.
HDP'li vekil Erdoğmuş'a 5 yıl hapis istemi
HDP'li Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında 5 yıl hapis istendi.
Gece yarısı CHP liderine suikast uyarısı
Başbakan Binali Yıldırım, gece yarısı Kılıçdaroğlu'na telefon etti.
Başbakan, İyad Allavi ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşme yaptı.
Kılıçdaroğlu'ndan medyaya sert tepki
Kılıçdaroğlu, Türk medyasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.