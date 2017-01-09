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İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı

İsmail Kahraman yoğun bakıma alındı.16019
  • Giriş : 09.01.2017 / 11:30:00

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tekrar yoğun bakıma alındı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, tekrar yoğun bakıma alındı.Kahraman, geçen hafta normal odaya alınmıştı.

Güven Hastanesi'nde yatan İsmail Kahramanı dün Başbakan Binali Yıldırım ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi almıştı.

Ankara Güven Hastanesi’nde “Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması” teşhisiyle ameliyat geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman geçen hafta normal odaya alınmıştı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Kahraman'ın dün yeniden fenalıştığı ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

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