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İsmail Köybaşı, İzmir ekibi Göztepe'ye gidiyor

İsmail Köybaşı, İzmir ekibi Göztepe'ye gidiyor.18804
  • Giriş : 23.06.2018 / 15:55:00

Golcü oyuncu İsmail Köybaşı, İzmir ekibi Göztepe'ye gidiyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu İsmail Köybaşı, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşma imzalamak üzere.

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