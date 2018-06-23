İsmail Köybaşı, İzmir ekibi Göztepe'ye gidiyor
Fenerbahçe'de forma giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu İsmail Köybaşı, İzmir ekibi Göztepe ile anlaşma imzalamak üzere.
AKŞAM
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