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İsmail Köybaşı'nın moralleri bozuldu!

İsmail Köybaşı'nın moralleri bozuldu!.18804
  • Giriş : 03.01.2018 / 10:33:00

Fenerbahçeli oyuncu İsmail Köybaşı'nın moralleri bozuldu.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giyen ve Hasan Ali Kaldırım ile so bek için mücadele içinde olan oyuncu İsmail Köybaşı'nın moralleri bozuldu.

Yeni bir oyuncunun gelmesi halinde yedek kalma ihtimali yüksek olan İsmail’in, kampta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline geldi. Tecrübeli futbolcunun, ilk fırsatta Aykut Kocaman’la takımdaki geleceği hakkında konuşması bekleniyor. 

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