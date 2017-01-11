İsmail ve Roza rekor kıracak
Yunanistan’da satış rekorları kıran Türkiye’de de büyük ilgi gören Yannis Yannellis’in “İsmail ve Roza” isimli romanından aynı adla uyarlanan Türkiye ve Yunanistan ortak yapımı film, Yunanistan’da vizyona girdiği günden itibaren gişede birinciliği elden bırakmadı.
Yapımcılığını Baran Seyhan ve Panos Papahadzis’in, yönetmenliğini George Kordellas’ın üstlendiği “İsmail ve Roza” Yunanistan’da vizyona girdiği ilk dört günde geçen senenin gişe rekortmeni “Star Wars” serisinin son filmi “Güç Uyanıyor”u geride bıraktı. “İsmail ve Roza”nın gişe rakamları Yunanistan’da en çok izlenen film olma özelliğini taşıyan Oscar ödüllü “The Revenant/Diriliş” filmini de geride bırakarak Yunanistan’ın en çok izlenen yapımı olacağını gösteriyor.
Filmin başrollerinde Yunanistan’ın tanınmış oyuncularından Evgenia Dimitripoulou, Tasos Nousias ve Lida ProtopsaltiI’nin yansıra Türkiye’den Yılmaz Gruda ve Cem Aksakal yer alıyor. Çekimleri Atina, İstanbul, İzmir ve Midilli Adası’nda gerçekleşen filmin izleyicilerinin beğenisini kazanan bir diğer yanı ise Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Haris Alexiou’nun film için özel olarak bestelenmiş şarkısı.
Yunanistan’da gişe rekorları kırmaya hazırlanan “İsmail ve Roza” bahar aylarında Türkiye’de de gösterime girecek.
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