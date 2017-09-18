İspanya'da Arda Turan'a çirkin hakaret!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın geçmiş oyuncuların isimlerinin arasında yer alan özel taşına saldırı yapıldı.
Statta yer alan bu taşlardan bazılarına, taraftarlar tarafından zarar verildi. Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın taşı da tahrip edildi.
Arda Turan'ın yanı sıra Atletico Madrid'den ayrılarak Real Madrid'de forma giyen efsane oyunculardan Hugo Sanchez'in taşına da zarar verildi. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüero oldu.
FANATİK
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