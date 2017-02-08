İspanya'da kimyasal tesislerde patlama!

İspanya'nın Valencia kentinde korku dolu anlar yaşandı. Paterna kasabasında bulunan kimyasal tesislerde büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan olay sonrası binada yangın başladığı öğrenilirken 1 kişinin yaralandığı açıklandı.



Olay, sabah saatlerinde Paterna'nın endüstriyel bir bölgesinde gerçekleşti.



İspanya'nın El Mundo gazetesinde en az bir kişinin yanıklarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Haberde ayrıca alevlerin yüksekliğinin 15 metreye kadar çıktığı ve birkaç patlamanın meydana geldiği söylendi.



Edinilen bilgiye göre fabrikada klor, solunum sistemine, gözlere ve cilde zarar verebilecek toksik gazla çalışma yapılıyor.