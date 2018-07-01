İspanya elendi, ev sahibi Rusya çeyrek finalde!
Dünya Kupası'nda bir büyük sürpriz daha yaşandı. Ev sahibi Rusya, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 4-3'le eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Normal süresi 1-1'lik eşitlikle biten maç penaltılara giderken seri penaltı atışlarına Akinfeev damga vurdu. 2 kurtartış yapan Rus kaleci, takımının tur atlamasında büyük rol oynadı.
Maça çok hızlı başlayan İspanya, aradığı golü de henüz 12. dakiakda buldu. Serigo Ramos'un vuruşunda savunmada Ignashevich'e de çarpan top ağlarla buluşunda Boğalar 1-0 öne geçti. Dakikalar 41'i gösterirken Pique, ceza sahasında topa eliyle dokununuca, VAR'ın da onayıyla Rusya penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Dzyuba da skora dengeyi getirdi.
İspanya, ikinci yarıda tamamen savunmaya çekilen Rusya'ya karşı aradığı golü bulamayınca maç uzatmalara gitti. İki uzatma devresinden de gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılar sonunda İspanya'yı 4-3 yenen Rusya, Fransa ve Uruguay'ın ardından çeyrek finale yükselen 3. takım oldu.
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