Facebook Twitter Rss

İspanya merkezli örgüt ETA kendisini feshetti

İspanya merkezli örgüt ETA kendisini feshetti.19294
  • Giriş : 02.05.2018 / 16:47:00

İspanya merkezli örgüt 'Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) kendisini feshetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İspanya merkezli örgütten şok karar. İspanyanın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında bağımsız devlet kurmak isteyen ayrılıkçı 'Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) kendisini feshetti.

İspanya merkezli internet gazetesi El Diario, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın mektup yazarak kendini feshettiğini duyurdu.

Örgütün 16 Nisan tarihli mektubuna yer veren gazete, ETA'nın tamamen dağıldığını belirtti.

2011'de ateşkes ilan ettikten sonra geçen sene silahlarını teslim eden ETA'nın bu açıklamayı bu hafta yapması bekleniyordu.

İspanya'da Diktatör Franco'nun hüküm sürdüğü 1959'da kurulan örgüt, yeni diktatör olmaya hazırlanan Başbakan Luis Carrero Blanco'yu 1973'te öldürerek ününü tüm dünyaya duyurmuştu.

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı örgüt, terör eylemleri de düzenleyerek yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Örgüt yaklaşık 10 gün önce de masum insanlara verdiği zarardan dolayı özür dilemişti.

MİLLİYET

Bakan'dan emekliye ikramiye açıklaması

Derbinin hakemi belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı

Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

 

ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İsrail ile ilgili açıklama geldi.

Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor

Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor.

 

AB ülkesinde zorunlu askerlik dönemi

AB ülkesinde zorunlu askerlik dönemi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatlerinden olan zorunlu askerlik için çalışmalarda sona ge

Kim'den çarpıcı çıkış: Tüm dünya görecek

Kim'den çarpıcı çıkış: Tüm dünya görecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstere


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya