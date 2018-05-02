İspanya merkezli örgüt ETA kendisini feshetti
İspanya merkezli örgütten şok karar. İspanyanın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında bağımsız devlet kurmak isteyen ayrılıkçı 'Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) kendisini feshetti.
İspanya merkezli internet gazetesi El Diario, ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın mektup yazarak kendini feshettiğini duyurdu.
Örgütün 16 Nisan tarihli mektubuna yer veren gazete, ETA'nın tamamen dağıldığını belirtti.
2011'de ateşkes ilan ettikten sonra geçen sene silahlarını teslim eden ETA'nın bu açıklamayı bu hafta yapması bekleniyordu.
İspanya'da Diktatör Franco'nun hüküm sürdüğü 1959'da kurulan örgüt, yeni diktatör olmaya hazırlanan Başbakan Luis Carrero Blanco'yu 1973'te öldürerek ününü tüm dünyaya duyurmuştu.
İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ayrılıkçı örgüt, terör eylemleri de düzenleyerek yaklaşık 850 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Örgüt yaklaşık 10 gün önce de masum insanlara verdiği zarardan dolayı özür dilemişti.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu şaibeli çıktı.
ABD Dışişleri Bakanı'ndan İsrail açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İsrail ile ilgili açıklama geldi.
Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Evi'ne gitmek istiyor.
AB ülkesinde zorunlu askerlik dönemi
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatlerinden olan zorunlu askerlik için çalışmalarda sona ge
Kim'den çarpıcı çıkış: Tüm dünya görecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstere