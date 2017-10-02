İspanya: Özerkliği kaldırırız!
Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti'nin yasa dışı olarak düzenlediği bağımsızlık referandumunda yüzde 90 'evet' oyu çıkması ile ilgili İspanya Adalet Bakanı Catala'dan açıklama geldi.
Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve Dışişleri Bakanı Raül Romeva, Barselona'da düzenledikleri basın toplantısında, Madrid’in yasa dışı ilan etmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumu sonuçlarını açıkladı.
Referandumda seçmenlerin yüzde 90,9'unun (2 milyon 20 bin 144) "evet", yüzde 7,87'sinin (176 bin 565) "hayır" oyu kullandığını belirten Turull, oyların yüzde 2,03'ünün (45 bin 586) boş, yüzde 0,89'unun da (20 bin 129) geçersiz sayıldığını aktardı.
Referandum sırasında 2 bin 315 oy kullanma merkezinden yaklaşık 400'ünün güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığına işaret eden Turull, "Kişisel ve maddi zararları tespit etmemiz gerekiyor. Bizim hükümet olarak saldırıya uğrayan kişilere desteğimiz tam. Bunlardan 73'ü jandarma ve ulusal polise karşı suç duyurularını yaptı." diye konuştu.
Turull, İspanyol hükümetini ve güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştirerek, "olayların sorumlusunun merkezi hükümet ve ulusal polisin baskıları" olduğunu savundu.
Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras da "Katalonya parlamentosu eğer böyle karar verirse, Katalonya yeni bir cumhuriyet olma hakkını kazandı." dedi.
Referandumdan çıkan "evet" kararının Katalan parlamentosuna sunulmasından 48 saat sonra yerel parlamentonun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve İspanya'dan ayrılmak için merkezi hükümet ile müzakerelerin başlatıldığını açıklaması öngörülüyor.
Madrid ise bu konuda müzakereye yanaşmayacağını vurguluyor. Son olarak İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesi durumunda, özerkliğinin kaldırılabileceğini açıkladı. Catala, Anayasa’nın buna dayanak sağladığını hatırlattı.
Katalan hükümeti, Pazar günü polisle yaşanan çatışmalar yüzünden 893 kişinin yaralandığını duyurdu. Bunlardan dördünün sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtildi.
HÜRRİYET
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