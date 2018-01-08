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İspanyol devi Barcelona Arda Turan'ı gönderdi!

İspanyol devi Barcelona Arda Turan'ı gönderdi!.14988
  • Giriş : 08.01.2018 / 15:49:00

İspanyol devi Barcelona, golcü oyuncu Arda Turan'ı gönderdi.

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Sepet Beşik

Katalan ekibi Barcelona golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili kararını verdi. Arda'nın transferi sonrası harekete geçen Barcelona'da Coutinho'nun giyeceği forma numarası da belli oldu.

Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Coutinho'nun gelişi ve 7 numaralı formayı almasıyla birlikte Arda Turan takımdan gidişinin kesinleştiği iddia edildi.

Arda Turan'ın ise Medipol Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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