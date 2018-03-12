Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Isparta'da düzelenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı ileri sürülen farklı meslek gruplarından 19 kişi sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
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