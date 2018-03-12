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Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 12.03.2018 / 11:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında Isparta'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Isparta'da düzelenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı ileri sürülen farklı meslek gruplarından 19 kişi sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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