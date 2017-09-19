Isparta'da FETÖ operasyonu: 31 kişi gözaltında
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik operasyonlar tam gaz devam ediyor. Isparta'da yapılan operasyonda 31 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah saat 06.30 sıralarında FETÖ/PDY'ye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 6'sı aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere 40 kişiye yönelik Isparta merkez, Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin arandığı belirtildi.
TRT
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