Isparta'da uçak düştü: 3 şehit
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyüne askeri eğitim uçağı düştüğü öğrenildi. Ekipler olay yerine ulaştı. Isparta Valisi günaydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında kazada 3 askerin şehit olduğunu söyledi.
Eskişehir'den eğitim amacıyla kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı radardan kayboldu. Uçağın saat 12.50'de Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşıkara Bölgesi'nde düştüğü belirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit oldu.
Yalvaç’a bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.30 sıralarında eğitim amaçlı da kullanılan askeri nakliyeÿuçağı düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ile askeri ekipiler sevk edildi. Uçağın Eskişehir’den havalanan CN-235 askeri nakliye uçağı olduğu belirtildi.
TSK'DAN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Olayın ardından TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."
ISPARTA VALİSİ: BÖLGEDE SİS VAR
Isparta Valisi Şehmus Günaydın düşen uçaktaki 3 askerin şehit olduğu bilgisini paylaştı. İlk açıklamada uçağın düştüğü bölgede yoğun sis olduğu ve karadan ulaşımın zor olduğu duyuruldu.
Vali Günaydın, Hava Kuvvetleri'ne ait uçaktan saat 12.50'den itibaren irtibatın kesildiğini bildirdi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin Yalvaç'ta enkazın olduğu bölgeye geldiği ve 2'si pilot 3 kişinin şehit olduğunu teyit ettiği bildirildi. Bu arada, Yalvaç’a bağlı Kırkbaş köyünden 112 Acil Servisi’ne yapılan çağrıların Afyon Komuta Merkezine düştüğü ve kazada ölenler olduğu bilgisinin verildiği öğrenildi.
TRT
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