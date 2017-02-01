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İsrail, 3 bin polisle o şehri boşaltıyor

İsrail, 3 bin polisle o şehri boşaltıyor.14592
  • Giriş : 01.02.2017 / 17:28:00

İsrail 3 bin polisle Yahudi yerleşimcileri Amona'dan çıkarıyor.

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İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar ile Batı Şeria'daki Amona Yahudi yerleşim birimlerini boşatma kararı ile birlikte 50 Yahudi ailenin kaldığı yerleşim biriminin 3000 polis ile tahliye edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Tahliyeye direnen Yahudi yerleşimciler lastikler yakarak direniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Filistin topraklarına 3 bin yeni yerleşim birimi yapılmasına onay verdi.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesinin sağlanması için 3 bin polis görevlendirdi.

İsrail Devlet Radyosu’nun haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin kararı çerçevesinde, 330 Yahudi ailenin yaşadığı Amona yerleşim biriminin önümüzdeki saatlerde boşaltılması için 3 bin polis görevlendirildi.

Fanatik Yahudilerin Amona çevresine yaklaşmalarını engellemek üzere güvenlik önlemi alan İsrail askeri ve polisi bölgede kontrol noktaları oluşturdu.

Ancak fanatik Yahudilerden oluşan bir grup genç, Amona’nın girişine yaklaşarak, araç lastiklerini ateşe verdi. Yerleşim biriminde yaşayan aileler de evlerinden çıkmak istemiyor.

İsrail ordusu dün, Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve 330 Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi sakinlerine, bölgenin 48 saat içinde boşaltılması yönünde tebligatta bulunmuştu.

Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi 26 Aralık 2014'te "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı tebliğ etmişti. İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı 7 ay ertelemesini talep etmişti.

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