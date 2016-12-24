İsrail: ABD tek dostunu kaybetti
İsrail'in Filistin topraklarında yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Söz konusu tasarının kabulü İsrail'i kızdırdı. İsrailli bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğudaki tek dostunu kaybettiğini belirtti.
BMGK kararı olarak, başta Doğu Kudüs’te olmak üzere Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa etme faaliyetlerinin durdurulmasını öngören karar tasarısı kabul edildi. ABD'nin tasarıyı kabul etmesi sonrasından İsrail'den ABD'ye tepki geldi.
İSRAİLLİ BAKAN: ABD, ORTADOĞU'DAKİ TEK DOSTUNU TERK ETTİ
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, oylamada çekimser kalan ABD’nin İsrail’i terk ettiğini söyledi.
Bakan Steinitz, “Bu yerleşimlere karşı bir tasarı değil, bu İsrail karşıtı bir tasarı. Yahudi halkına ve Yahudi devletine karşı bir tasarı. ABD basit şekilde Ortadoğu’daki tek dostunu terk etti” dedi
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