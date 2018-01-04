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İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına alındı

İsrail askerleri 10 Filistinliyi gözaltına alındı.23564
  • Giriş : 04.01.2018 / 12:41:00

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 10 Filistin vatandaşını gözaltına aldı.

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İsrail'in Kudüs kararı sonrası ortalık karıştı. İsrail askerleri, Batı Şeria'da 10 Filistin vatandaşını gözaltına aldı.

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