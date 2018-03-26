İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı
Kaos bitmiyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 43 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsral devlet radyosu, düzenlenen 'illegal eylemlere karıştıkları' iddia edilen isimler hakkında açıklama yaptı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli bulunuyor
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
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