İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanıması sonrası ortalık karıştı. İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Um-Şerayit ve Cebel et-Tavil bölgesindeki Kudüs gösterilerine gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında gerçek mermiyle yaralanan 2 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Öte yandan, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyinde bulunan Madima beldesine baskın düzenlediği, belde halkı ile yerleşimciler arasında arbede yaşandığı ifade edildi.
İsrail askerleri yerleşimcileri korumak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.
TRT
DİĞER HABERLER
Rus komutan: Amerikan uçaklarını takibe aldı
Rus komutan Leonov, Amerikan uçaklarının otomatik olarak takibe aldığı ortaya çıktı.
Rus lider Putin açıkladı: Bu terör saldırısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı ile ilgili konuştu.
Japonya'dan açıklama: Kudüs'e taşınamayız
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kudüs ile ilgili açıklama yaptı.
Rusya açıkladı: Savaş sona erdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Amerika, BM'ye ilk cezayı kesti
Amerika, Kudüs kararı sonrası Birleşmiş Milletler'e ilk cezayı kesti.
İsrail o Türkleri gözaltına aldı
İsrail, gözaltına alınan 3 Türk vatandaşını sınır dışı etme kararı aldı.