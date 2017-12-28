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İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale

İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale.17608
  • Giriş : 28.12.2017 / 16:52:00

İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

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Sepet Beşik

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanıması sonrası ortalık karıştı. İsrail askerleri, eylem yapan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin  Um-Şerayit ve Cebel et-Tavil bölgesindeki Kudüs gösterilerine gerçek, plastik  mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında gerçek mermiyle yaralanan 2 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyinde bulunan Madima beldesine baskın düzenlediği, belde halkı ile yerleşimciler arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

İsrail askerleri yerleşimcileri korumak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı  Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail  askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman  zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

TRT

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