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İsrail Başbakanı, ağzındaki baklayı çıkardı

İsrail Başbakanı, ağzındaki baklayı çıkardı.15138
  • Giriş : 12.07.2018 / 13:14:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya'ya resmi ziyarette gerçekleştirdi. Netanyahu, Suriye Başkanı Beşar Esad ile problemlerinin olmadığını söyledi.

TRT

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