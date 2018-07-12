İsrail Başbakanı, ağzındaki baklayı çıkardı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya'ya resmi ziyarette gerçekleştirdi. Netanyahu, Suriye Başkanı Beşar Esad ile problemlerinin olmadığını söyledi.
TRT
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