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İsrail Başbakanı, Kral Abdullah ile görüştü

İsrail Başbakanı, Kral Abdullah ile görüştü.15138
  • Giriş : 19.06.2018 / 11:25:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kral Abdullah ile görüştü.

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Kral 2. Abdullah, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü.

İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Netanyahu'unun Kral 2. Abdullah'a "İsrail'in Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduğu" mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu'nun Ürdün ziyaretinin ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın bu hafta yapacağı İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır turu öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kushner ve Greenblatt'ın ziyaretleri sırasında, İsrail, Suudi Arabistan ve Mısırlı yetkililerle Gazze'deki son durum ile "Yüzyılın Anlaşması"nı ele alacağı belirtiliyor.

Filistin tarafının randevu vermemesi nedeniyle Kushner ve Greenblatt'ın Filistin'i ziyaret etmeyeceği ifade ediliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.

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