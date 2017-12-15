İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez sorgulandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yürütülen yolsuzluk davası kapsamında yedinci kez sorgulandı. Netanyahu'nın dün akşam Kudüs'te bulunan ofisinde polis tarafından sorgulandığı öğrenildi.
Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.
Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
Tüm iddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.
Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.
TRT
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