Facebook Twitter Rss

İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez sorgulandı

İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez sorgulandı.15569
  • Giriş : 15.12.2017 / 11:25:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yedinci kez sorgulandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yürütülen yolsuzluk davası kapsamında yedinci kez sorgulandı. Netanyahu'nın dün akşam Kudüs'te bulunan ofisinde polis tarafından sorgulandığı öğrenildi.

Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm iddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

TRT

ABD geri adım attı!

Zarrab'ın 3 kara kutusu tutuklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump'ın Twitter arkadaşı gözaltına alındı

Trump'ın Twitter arkadaşı gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter arkadaşı gözaltına alındı.

ABD geri adım attı!

ABD geri adım attı!

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Trump'ın oğlu o soruşturmada ifade verdi!

Trump'ın oğlu o soruşturmada ifade verdi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu o soruşturma kapsamında ifade verdi.

Brad Pitt ile Jennifer Lawrence aşk yaşıyor

Brad Pitt ile Jennifer Lawrence aşk yaşıyor

Yakışıklı aktör Brad Pitt ile güzel oyuncu Jennifer Lawrence aşk yaşıyor.

 

İsrail savaş ilan etti!

İsrail savaş ilan etti!

İsrail İstihbarat Bakanı Katz, tüm dünyayı sallayacak bir açıklama yaptı.

İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yeni bir hava saldırısı düzenledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya