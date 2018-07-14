İsrail, bir Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail askerleri yine çocuk kanı döktü. Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Osman Rami Hilis'i öldürüldü.
Gazze'deki Sağlık bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yaşındaki Osman Rami Hillis'in, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.
Hillis'in şehadetiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 138'e ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 138 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.
TRT
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