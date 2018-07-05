Facebook Twitter Rss

İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı

İsrail'de 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 05.07.2018 / 12:27:00

İsrail'in orta ve kuzeyinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İsrail'in orta ve kuzeyi sallandı. 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşandı.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, merkezi Taberiye Gölü yakınları olan 4,5 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin İsrail kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu kaydedildi.

İsrail'de dün sabah saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı olmuştu.

TÜRKİYE

Yunanistan'dan 8 FETÖ'cüye sığınma hakkı

Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yunanistan'dan 8 FETÖ'cüye sığınma hakkı

Yunanistan'dan 8 FETÖ'cüye sığınma hakkı

Yunanistan'dan 8 darbeci FETÖ üyesine sığınma hakkı verdi.

Menbiç'te patlama: Ölü ve yaralılar var!

Menbiç'te patlama: Ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin Menbiç kentinde büyük bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

 

Merkel'den savaş tehdidi!

Merkel'den savaş tehdidi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'a sert tepki gösterdi.

Eski Başbakan kefaletle serbest bırakıldı

Eski Başbakan kefaletle serbest bırakıldı

Eski Başbakan Necip Rezak'ın kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bomba alarmı verildi.

ABD Dışişleri Bakanı, Kim ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı, Kim ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya