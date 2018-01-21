İsrail'de gözaltına alınan 6 işadamı serbest
Kudüs'te Mescid-i Aksa ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafında gözaltına alınan Kayserili iş adamlarının serbest bırakıldığı bildirildi.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yaptığı açıklamada, KTO Başkan Vekili Celal Hasnalçacı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunnarputlu'nun da aralarında bulunduğu iş adamlarının, bu sabah mahkeme tarafından suçsuz bulunduğunu ve serbest bırakıldıklarını belirtti. İş adamlarının gözaltına alındığı saatten itibaren girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Hiçyılmaz, şöyle dedi:
"İş adamlarımızın gözaltına alınmalarının sonrasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere diğer tüm yetkililer, arkadaşlarımızın serbest bırakılması için İsrail devleti nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Arkadaşlarımızın serbest kalmasında gösterilen çabalardan ve verilen desteklerden dolayı tüm ilgililere teşekkür ediyorum."
Serbest bırakılan iş adamlarına ’Geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Başkan Hiçyılmaz, KTO Başkan Vekili Hasnalçacı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunnarputlu ile diğer iş adamlarının bu gece yarısı Türkiye'ye, yarın öğle saatlerinde de Kayseri'ye ulaşacaklarını ekledi.
HÜRRİYET
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