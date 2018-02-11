İsrail'de gözaltına alınan Türk serbest
15 Ocak tarihinde İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli Tel Aviv Havalimanı'ndan gözaltına alınmıştı..
Tekeli'nin mahkemeye çıkarılmadan doğrudan serbest bırakıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları'nın 07.30’daki (TSİ 08.30) Tel Aviv-İstanbul uçağına binen Tekeli'nin 10.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
İsrail'deki Petah Tikva askeri cezaevinde 26 gün boyunca tutulan ve askeri mahkemede yargılanan Tekeli'nin neyle suçlandığı ise öğrenilemedi. Tekeli'nin avukatı Lea Tsemel, müvekkilinin neyle suçlandığına dair basına açıklama yapmasının yasak olduğunu söylemişti. Tekeli'nin neden gözaltına alındığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmaları basına da kapatmıştı. İsrail ordusu, askeri cezaevinde görülecek davayı takip etme yönündeki talebini, "Dava, kapalı kapılar ardında görülecek." açıklamasında bulunarak reddetmişti. Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce yaptığı açıklamada, "Eşim, haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti. Tekeli'nin gözaltı süresi 6 Şubat salı günü görülen duruşmada da 6 gün daha uzatılmıştı.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de bu süreçte Tekeli'nin durumunu yakından takip etmişti.
TRT
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