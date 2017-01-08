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İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı

İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı.24253
  • Giriş : 08.01.2017 / 15:22:00
  • Güncelleme : 08.01.2017 / 15:42:14

İsrail'de kalabalığın arasına dalan kamyon üç kişiyi ezdi.

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Korkunç olay İsrail'de yaşandı. Kudüs'te antik kentte kalabalığın arasına dalan kamyon 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 15 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Meydana gelen facia ile ilgili İsrail polisi terör saldırısı yorumu yaptı. Kamyonu süren saldırgan şoför polis tarafından vurularak öldürüldü.

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