İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı
Korkunç olay İsrail'de yaşandı. Kudüs'te antik kentte kalabalığın arasına dalan kamyon 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 15 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Meydana gelen facia ile ilgili İsrail polisi terör saldırısı yorumu yaptı. Kamyonu süren saldırgan şoför polis tarafından vurularak öldürüldü.
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