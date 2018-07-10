Ebru Özkan davasında gelişme
İsrail askeri savcılığından açıklama geldi. Savcılık, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili şartlı tahliye kararına itirazda bulundu.
İsrail savcılığının, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
27 yaşındaki Ebru Özkan, sosyoloji bölümünde lisansını tamamladı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, Kudüs’ü daha önce de ziyaret etmişti. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti. Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" diye konuşmuştu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Müjde! 15 Temmuz'da ücretsiz!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 15 Temmuz ile ilgili açıklama geldi.
Yargıtay'dan flaş Yazıcıoğlu kararı!
Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili çarpıcı bir karar geldi.
Çorlu'da tren kazası: 24 ölü, 124 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında tren kazası meydana
701 sayılı KHK ile ilgili flaş açıklama!
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin önemli açıklama geldi.
FETÖ'den Türkiye için şok talimat
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeleri 18 ülkede toplantı yaptı.