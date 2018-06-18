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İsrail'den 9 noktaya saldırı

İsrail'den 9 noktaya saldırı.10086
  • Giriş : 18.06.2018 / 10:25:00

İsrail ordusu, Hamas'a ait 9 noktayı bombardımana tuttu.

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Sepet Beşik

İsrail Ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasıyla hava saldırısını duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'de  Hamas'a ait 9 noktayı bombardımana tuttu.

Açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 2 askeri karargah ile silah üretimi yapılan bir yerdeki 9 noktaya hava saldırısı düzenlediğini" ifade etti.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Gazze'den İsrail'e yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların gönderilmesine karşılık düzenlendiği kaydedildi.

Gazze'deki görgü tanıkları ise İsrail uçaklarının, Hamas'a ait 3 noktayı 12 füzeyle vurduğunu, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKET ATILDIĞI İDDİASI

İsrail Ordu sözcüsü Adraee, söz konusu açıklamasının ardından Gazze'den İsrail yönüne 3 roket atıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Twitter'daki açıklamasında Adraee, Aşkelon sahili ile sanayi bölgesinde sirenlerin çaldığını ve Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldığının tespit edildiğini, roketlerden birinin Gazze sınırları içinde düştüğünü aktardı.

Adraee, dün yaptığı açıklamada da askeri bir uçağın, Gazze'de "yanan uçurtma hücresi" sorumlularından birinin aracını hedef aldığını kaydetmişti.

İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

NTV

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