Facebook Twitter Rss

İsrail'den ABD Büyükelçisine çağrı

İsrail'den ABD Büyükelçisine çağrı.15569
  • Giriş : 26.12.2016 / 08:39:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 11:05:09

İsrail'in Birleşmiş Milletler'in verdiği karara tepkisi büyüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail için verdiği Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yasağı kararına tepki bitmiyor.

Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro'yu 'durum açıklama toplantısına' çağırdı.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro’yu, ABD’nin BMGK’de oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından “açıklama toplantısına” çağırdı.

İsrail makamları geçtiğimiz gün içerisinde, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden BMGK tasarısına "evet" oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı!

Zekeriya Öz'den Ergenekon planı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşşar Esed gidiyor mu?

Beşşar Esed gidiyor mu?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in bir sonraki seçimlerde aday olmayacağı iddia ediliyor.

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Tarihi ziyarette önemli mesaj!

Tarihi ziyarette önemli mesaj!

Japonya Başbakanı, Amerika Birleşik Devleri'ne ziyarette bulundu.

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

Terör örgütü DAEŞ lideri hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

 

Futbolcuları taşıyan tekne battı: 30 ölü

Futbolcuları taşıyan tekne battı: 30 ölü

Futbol takımını taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi can verdi.

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi!

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi!

Moldova'da Avrupa Birliği'ne olan tepki bayrak ile gösterildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya