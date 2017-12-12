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İsrail'den Cuneydi için karar!

İsrail'den Cuneydi için karar!.27373
  • Giriş : 12.12.2017 / 10:07:00

İsrail'den gözaltına alınan 16 yaşındaki Cuneydi için açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Dünyanın gözü bu kararda. İsrail'in Kudüs kararı sonrası karışan ülkede gözaltına alınan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin gözaltı süresinin 3 gün uzatıldığı duyuruldu.

 

Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 3 gün uzatıldı.

Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevinde görülen mahkeme sonrası amca Reşat el-Cuneydi AA muhabirine konuştu.

Amca Cuneydi, savcılığın suç dosyasını hazırlamak için ek süre istediğini ve yeğeninin gözaltı süresinin üç gün daha uzatıldığını belirtti.

Cuneydi'nin mahkemesi 14 Aralık Perşembe günü yeniden görülecek. Bugünkü mahkemeye Cuneydi ile birlikte amcası ve avukatları da katıldı.

Filistinli Cuneydi, geçen perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İSRAİL ÇOCUKLARI ASKERİ MAHKEMEDE YARGILIYOR

Dünya Çocukları Koruma Hareketi Filistin Şubesi Müdürü Halid Kazmar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in sistematik bir şekilde Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinli çocukları gözaltına alma politikasını artırdığını söyledi.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 700 Filistinli çocuğun İsrail askeri mahkemelerine çıkarıldığını vurgulayan Kazmar, "2017 yılı yüzlerce Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasına sahne oldu." dedi.

Kazmar, İsrail’in dünyada çocukları "askeri mahkemelerde yargılayan tek devlet olduğuna" dikkati çekerek, "Filistinli çocukların gözaltı ve işkenceye maruz kalması uluslararası hukuka göre insanlık suçu sayılıyor." şeklinde konuştu.

HABERTURK

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