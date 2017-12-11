İsrail'den flaş Kudüs açıklaması!
İsrail'in Kudüs kararı ortalığı karıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kararı tanıması sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bir yorum daha geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'de Brüksel ziyaretinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğunun Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını beklediğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, bölge ülkeleri tarafından sertçe eleştirilmiş, bölgede büyük tansiyona neden olmuştu.
Brüksel'e giden Netanyahu, burada ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıma kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
'Trump'ın Kudüs kararının mevcut gerçekliği tanımak olduğunu' savunan Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'i başkenti olarak tanınmasının barışı teşvik edebileceğini' iddia etti.
'Filistinlilerin İsrail devletini ve başkenti Kudüs'ü tanıma zamanının geldiğini' ifade eden Netanyahu 'AB ülkelerinin çoğunun Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını beklediğini' de söyledi.
Trump'ın Kudüs kararı Orta Doğu'da büyük bir gerilime yol açmıştı.
HÜRRİYET
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