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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!.11649
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:52:00

İşgalci İsrail ordusu, zulmettiği Gazzelilere bu kez havadan saldırdı.

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Sepet Beşik

İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait bir hava aracı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktasını vurdu.

Vurulan gözlem noktasının Gazze sınırından İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtmaların" uçurulduğu noktaya yakın bir bölgede bulunduğu belirtildi.

Filistin tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından bugün öğleden sonra yine Gazze sınırı yakınlarında yanan uçurtmaların imal edildiği öne sürülen bölgenin yakınına uyarı atışı yapılmıştı.

İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.

TRT

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