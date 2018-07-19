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İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak karar

İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak karar.8525
  • Giriş : 19.07.2018 / 09:55:00

İsrail parlamentosu, bölgeyi karıştıracak bir karara imza attı.

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İsrail parlamentosu, Orta Doğu'yu karıştıracak bir hamlede bulundu. 7 yıldır hazırlık aşamasında olan 'Yahudi ulus devleti' yasa tasarısının kabul edildiği öğrenildi.

'Yahudi Ulusal Devlet Yasa Tasarısı'nda, İsrail hukukunda boşluk olması durumunda Yahudi şeriatının temel alınması, sadece Yahudilerin girebildiği yerleşim bölgelerinin oluşturulması, Arapça'nın resmi dil olmaktan çıkarılması ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönme hakkı tanınması gibi tartışmalı maddeler bulunuyor.

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