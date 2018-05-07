İsrail'den sert çıkış: Esad'ı öldürebiliriz
İsrail Enerji Bakanı Yuval Stenitz, Suriye Devlet Başkanı Esad ile ilgili yaptığı açıklamasında İran'ın Suriye sahasını saldırı için kullanması durumunda Esad'ı öldürebileceklerini belirtti.
İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" ifadesini kullandı.
Reuters haber ajansı, haberi 'İsrail Esad'ı öldürebilir ve rejimini devirebilir' ifadesiyle servis etti.
İran ve İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.
SABAH
DİĞER HABERLER
Küdüs'e tabelalar dikildi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği kararı uygulamaya geçiyor.
Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı
Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı verdiği iddia edildi.
ABD ile Çin arasında lazer krizi!
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında lazer krizi patlak verdi.