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İsrail'den sert müdahale!

İsrail'den sert müdahale!.25730
  • Giriş : 15.12.2017 / 15:33:00

İsrail'in güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi sonrası karışan bölgeden yeni haberler geliyor. Cuma namazından sonra Kudüs'te ve birçok Arap ülkesinin başkentlerinde Trump'ı protesto eden göstericilere sert müdahale etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi Kudüs’te ve birçok Arap ülkesinde cuma namazından sonra protesto edildi. Kudüs’te Filistinli halk ellerinde Türk, Filistin, Malezya ve Cezayir gibi çeşitli İslam ülkelerinin bayraklarını taşıdı. Halk, ABD Başkanı Trump ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Batı Şeria'nın Nablüs şehrinde ve Borin köylerinde Filistinli gençlerin protesto gösterilerine İsrail işgal güçleri müdahale edince çatışmalar çıktı.

Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın Babul Amud ve Kalandiya kontrol noktalarında da Filistinli gençler ile İsrail işgal kuvvetleri arasında çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılay'ı çıkan çatışmalarda şu ana kadar 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Beyt Ayil’de bir kişinin gerçek mermiyle, Katma köyünde 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığı açıklandı. Beytullahim’de 13 kişinin gaz bombasından etkilendiği, 3 kişinin de plastik mermi ile yaralandığı bildirildi.

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