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İsrail'i 2 Türk'ü gözaltına aldı!

İsrail'i 2 Türk'ü gözaltına aldı!.19348
  • Giriş : 23.12.2017 / 08:38:00
  • Güncelleme : 23.12.2017 / 08:45:29

Birleşmiş Milletler'in kararı ile sarsılan İsrail, müdahaleye ediyor.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısını kabul eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylaması ile sarsılan İsrail, göstericilere müdahale etti.

İsrail polisinin, akşam namazından sonra Mescid-i Aksa’nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda bir grup Türk vatandaşıyla yaşanan arbedede iki Türk’ü gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Türk bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup Türk vatandaşının Mescid-i Aksa’ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’e girmeleri engellendi.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa’ya giremeyeceklerini söylediği belirtildi.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.

İsrail polisi şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, gözaltına alınan Türklerin Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı olduğu belirtildi.

TRT

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