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İsrail'den şok Kudüs açıklaması

İsrail'den şok Kudüs açıklaması.19348
  • Giriş : 17.01.2018 / 10:40:00

Netanyahu'dan bölgede gerilimi artıracak bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

İsrail'in Kudüs başkent ilan etme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu kararı tanıması ile başlayan kriz hakkında açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin bu yıl büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını belirtti.

Hindistan'ı ziyaret eden Netanyahu, beraberindeki gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında, Trump'ın açıkladığı ve tüm dünyayı sarsan kararın  yıl içinde uygulanacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçilik binasının 2018 içerisinde Kudüs'e taşınacağını söyledi.

Haaretz editörü Noa Landau, ABD lideri Donald Trump'ın Filistinli mültecilere 65 milyon dolarlık yardımı kesmesinden hemen sonra açıklamanın geldiğine dikkat çekiyor.

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını 6 Aralık 2017'de duyurmuştu. Washington, daha önce yeni elçilik binasını inşa etmenin birkaç yıl alabileceğini açıklamıştı.

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